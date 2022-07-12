Ярмоленко вернется в киевское «Динамо»

Дата публикации: 12-07-2022

Лидер национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко, покинувший этим летом лондонский «Вест Хэм Юнайтед» на правах свободного агента, намерен продолжить карьеру в УПЛ.



Как утверждает турецкий журналист Эртан Сузгун, 32-летний футболист решил стать игроком киевского «Динамо», чьи цвета он защищал в период с 2007 по 2017 год.



По информации источника, команда Мирчи Луческу достигла принципиального соглашения с Ярмоленко, которому также поступали предложения из Европы и Турции.



Ранее сообщалось, что в подписании опытного вингера заинтересован «Фулхэм», повысившийся в классе по итогам прошедшей кампании Чемпионшипа.



В прошлом сезоне украинец выходил на поле в 32 поединках чемпионата Англии. В них он стал автором 3 забитых мячей и 3 результативных передач.