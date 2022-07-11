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«Рома» проявляет интерес к Белотти

Дата публикации: 11-07-2022

«Рома» может подписать экс-форварда «Торино» Андреа Белотти. Об этом информирует «Corriere della Sera».

Согласно источнику, 28-летний футболист, ныне пребывающий в статусе свободного агента, уже провел встречу с наставником «волков» Жозе Моуринью.

Утверждается, что «Рома» готова сделать нападающему официальное предложение, но сначала римская команда намерена сократить зарплатную ведомость, расставшись с несколькими игроками.

В сезоне-2021/22 Белотти провел 23 игры за «быков»: на его счету 8 голов и 1 результативная передача.

Transfermarkt.de оценивает итальянца в 20 000 000 евро.

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