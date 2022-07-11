«Манчестер Сити» готов конкурировать с другими топ-клубами Европы за подписание де Лигта

Дата публикации: 11-07-2022

Маттейс де Лигт может перебраться в «Ман Сити» до закрытия летнего трансферного окна.



По данным «Tutto Juve», боссы «горожан» намерены усилить линию защиты своей команды игроком «Ювентуса». Среди других претендентов на голландца значатся «Челси», «Бавария» и «Ливерпуль». Сам футболист хочет перейти в мюнхенскую команду.



Текущее соглашение де Лигта с «Ювентусом», за который он выступает с 2019 года, рассчитано до лета 2024 года. В завершившемся сезоне Маттейс провел за туринцев 42 поединка, отметившись 3 забитыми мячами и 1 результативным пасом.



Рыночная стоимость 22-летнего центрбека составляет 70 млн евро («Transfermarkt»).



За сборную Нидерландов де Лигт провел 38 игр (2 забитых мяча).