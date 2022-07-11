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«Милан» предложит 25 млн евро и трех футболистов за Де Кетеларе

Дата публикации: 11-07-2022

В «Twitter» Николо Скиры появилась информация, что «Милан» интересуется нападающим «Брюгге».

Итальянцы готовы предложить за Шарля Де Кетеларе 25 млн евро и 3 своих футболистов (Юнгдаля, Робака и Кубиса). Инсайдер уточняет, что сам форвард уже договорился с «Миланом» по условиям личного соглашения. Если сделка состоится, то бельгиец подпишет с «россонери» 5-летний контракт с годовой зарплатой в 2,7 млн евро.

Де Кетеларе воспитывался в академии «Брюгге». Осенью 2019 года он дебютировал в основе клуба. В минувшем сезоне на счету 21-летнего футболиста 49 игр (18 забитых мячей, 10 ассистов). С «Брюгге» Шарль связан контрактом до лета 2024 года.

Рыночный ценник на Де Кетеларе равняется 30 млн евро («Transfermarkt»).

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