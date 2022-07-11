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«Фенербахче» разорвал контракт с Озилом

Дата публикации: 11-07-2022

Немецкий хавбек больше не будет выступать за турецкую команду.

Месут Озил покинул «Фенербхаче». Сотрудничество между клубом и игроком было прекращено по обоюдному согласию сторон. Информация об появилась на сайте телеканала «NTV Sport».

Напомним, что еще по ходу прошлого сезона 33-летнего футболиста исключили из состава «желтых канареек» из-за конфликта с Исмаилом Карталом (на тот момент и. о. главного тренера команды). Свой последний поединок за «Фенербахче» Месут сыграл 20 марта.

Новый рулевой стамбульцев Жорже Жезуш также не стал настаивать на возвращении полузащитника в состав.

Всего на счету Озила 37 матчей в футболке «Фенербахче» (9 голов и 3 ассиста).

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