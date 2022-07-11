«Ювентус» объявил о возвращении Погба

Дата публикации: 11-07-2022

Пресс-служба «Ювентуса» сообщила о подписании соглашения с Полем Погба. Француз, выступавший за туринскую команду в 2012-2016 годах, переехал в Италию в ранге свободного агента, поскольку его контракт с «Манчестер Юнайтед» истек.



Погба заключил с «Ювентусом» соглашение со сроком действия до лета 2026 года.



Хавбек начинал заниматься футболом во Франции. В 2009 году он оказался в академии «МЮ», но закрепиться в основе «красных дьяволов» ему не удалось. В 2012 году Погба перебрался в «Ювентус». Спустя 4 года туринцы продали его англичанам за 105 млн евро.



В сезоне 2021/2022 француз провел за «манкунианцев» 26 встреч (1 гол, 9 результативных передач).



Transfermarkt.de оценивает 29-летнего игрока в 48 000 000 евро.