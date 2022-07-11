«Арсенал» определил новую трансферную цель

Дата публикации: 11-07-2022

Издание «The Sun» пишет, что «Арсенал» направил «Бенфике» предложение по Алехандро Гримальдо. «Пушкари» готовы заплатить за воспитанника «Барселоны» 7 млн евро. 26-летним защитником «канониры» намерены заменить Кирана Тирни.



Среди конкурентов лондонской команды в споре за игрока «Бенфики» значится «Лион».



Гримальдо попал в академию «Барселоны» в 12-летнем возрасте. Однако в основе каталонцев ему дебютировать так и не удалось. В 2016 году он решил попробовать свои силы в Португалии и подписал соглашение с «орлами» из Лиссабона. Сумма трансфера составила 2 млн евро, а в контракте был прописан бонус для испанской команды с последующей продажи футболиста.



В минувшем сезоне в активе Гримальдо 47 встреч за «Бенфику» (6 забитых мячей, 9 голевых пасов).