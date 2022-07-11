Кастильехо сменит «Милан» на «Валенсию»

Дата публикации: 11-07-2022

Самуэль Кастильехо в скором времени станет игроком «Валенсии». Информацией поделился Фабрицио Романо. Он сообщил, что в составе испанского клуба вингера «Милана» хочет видеть Дженнаро Гаттузо, недавно возглавивший команду.



Кастильехо уже договорился с «Валенсией» по условиям личного соглашения. Его трудовой договор с «летучими мышами» будет действовать до лета 2026 года.



Испанец перебрался в «Милан» из «Вильярреала» 4 годами ранее. «Россонери» заплатили за футболиста 21,3 млн евро. Теперь итальянский гранд готов расстаться с Самуэлем бесплатно, чтобы снизить издержки по зарплате. В «Милане» Кастильехо получает 6 млн евро за сезон без вычета налогов.



Всего в активе игрока 113 матчей (10 забитых мячей, 11 ассистов).