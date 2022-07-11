«Севилья» объявила о переходе Маркао, которым интересовался «Зенит»

Дата публикации: 11-07-2022

«Севилья» усилилась Маркао, ранее выступавшим за «Галатасарай». Информацию о переходе разместила пресс-служба клуба из Андалусии.



Защитник заключил с испанской командой 5-летнее соглашение. По информации Transfermarkt.de, сумма сделки составила 12 млн евро.



Ранее СМИ писали об интересе к игроку со стороны «Зенита».



Маркао обучался футболу в Бразилии. Его европейская карьера началась в «Риу Аве». В «Галатасарай» центрдеф перебрался в январе 2019 года из «Шавеша». Португальцы получили за него 4 млн евро.



В прошедшем сезоне на счету 26-летнего бразильца 38 игр за «львов» (1 забитый мяч).



Рыночная стоимость Маркао – 14 000 000 евро (данные с портала Transfermarkt.de).