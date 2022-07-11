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Коваленко не хочет возвращаться в «Шахтер»

Дата публикации: 11-07-2022

Украинец видит себя только в Европе.

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко, несмотря на приглашение от донецкого «Шахтера», не хочет возвращаться в чемпионат Украины.

Как стало известно «Calcio Spezia», в планах футболиста примкнуть к «Специи», где он провел прошлый сезон на правах аренды. Речь идет о еще одном арендном соглашении на сезон-2022/23. Переговоры между клубами продолжаются.

Напомним, в минувшем розыгрыше Серии А на счету Виктора 1 гол и 4 ассиста в 26 матчах.

Коваленко перешел в «Аталанту» из «Шахтера» 1 февраля 2021 года. Сумма сделки – 600 тысяч евро. Контракт с клубом из Бергамо у украинского хавбека в силе до лета 2025 года, а «Transfermarkt» оценивает его в 3 миллиона евро.

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