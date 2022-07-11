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«Челси» проявляет интерес к Гнабри

Дата публикации: 11-07-2022

Серж Гнабри может вернуться в английской Премьер-лигу.

Согласно сведениям «The Telegraph», вариант с приобретением 26-летнего вингера «Баварии» и сборной Германии рассматривает «Челси». «Синие» видят в нем альтернативу Рафинье из «Лидса», который, вероятнее всего, станет игроком «Барселоны».

По слухам, Гнабри хочет покинуть «Баварию» в это трансферное окно. Несмотря на то, что контракт футболиста с немецкой командой истекает в середине 2023 года, мюнхенцы рассчитывают заработать на его продаже порядка € 40 млн.

В минувшей кампании Гнабри был задействован в 45 встречах во всех турнирах. В них он стал автором 17 голов и 10 результативных пасов.

Отметим, что первым клубом Сержа на профессиональном уровне был лондонский «Арсенал» (2012-2016).

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