«Краснодар» объявил о переходе Вильены в «Эспаньол»

Дата публикации: 12-07-2022

Тонни де Вильена, ранее принадлежавший «Краснодару», стал игроком «Эспаньола». Вторую половину сезона 21/22 полузащитник провел в аренде в испанском клубе. Теперь «Эспаньол» оформил полноценный трансфер футболиста. Информация о переходе появилась на сайте «Краснодара».



«Клуб выражает благодарность Тонни за игру. Успехов в будущей карьере!» - говорится в сообщении пресс-службы «быков».



В арендном соглашении Вильены с «Эспаньолом» была прописана опция выкупа. По информации испанских изданий, размер компенсации за хавбека равнялся 2,5 млн евро. В составе «Эспаньола» голландец провел 17 встреч, отличившись 1 раз и сделав 1 голевую передачу.



Transfermarkt.de оценивает Вильену в 5 млн евро.