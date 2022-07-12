21:13 ()
Свернуть список

Источник: «Барселона» согласовала переход Рафиньи

Дата публикации: 12-07-2022

Бразильский вингер перейдет в лагерь «сине-гранатовых».

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Барселона» и «Лидс Юнайтед» согласовали переход Рафиньи в это трансферное окно.

По словам журналиста, каталонский клуб заплатит за 25-летнего бразильца 58 000 000 евро сразу и еще 9 миллионов в виде бонусных отчислений.

Отмечается, что у Рафиньи было сразу несколько вариантов продолжения карьеры, однако он решил перебраться именно в «Барселону».

Рафинья выступает за «павлинов» с 2020 года. В прошлом сезоне футболист провел 35 матчей в АПЛ: на его счету 11 голов и 3 результативных паса.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close