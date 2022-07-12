Источник: «Барселона» согласовала переход Рафиньи

Дата публикации: 12-07-2022

Бразильский вингер перейдет в лагерь «сине-гранатовых».



Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Барселона» и «Лидс Юнайтед» согласовали переход Рафиньи в это трансферное окно.



По словам журналиста, каталонский клуб заплатит за 25-летнего бразильца 58 000 000 евро сразу и еще 9 миллионов в виде бонусных отчислений.



Отмечается, что у Рафиньи было сразу несколько вариантов продолжения карьеры, однако он решил перебраться именно в «Барселону».



Рафинья выступает за «павлинов» с 2020 года. В прошлом сезоне футболист провел 35 матчей в АПЛ: на его счету 11 голов и 3 результативных паса.