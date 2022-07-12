Руни возглавил «Ди Си Юнайтед»

Дата публикации: 12-07-2022

Бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни возглавил представителя MLS «Ди Си Юнайтед». Об этом сообщает официальный сайт североамериканского клуба.



Сроки соглашения между легендой английского футбола и «Ди Си Юнайтед» не разглашаются.



Стоит упомянуть, что в бытность футболистом Руни ранее успел поиграть за эту команду в 2018 и 2019 годах. Тогда он провел 48 матчей, в которых забил 23 гола и сделал 15 результативных передач.



Ранее появлялась информация, что «Ман Юнайтед» предлагал Руни и Ван Перси войти в тренерский штаб тен Хага.



Последним местом работы 36-летнего специалиста был «Дерби Каунти», откуда он был уволен 24 июня.