Дзюба присоединился к «Рубину»

Дата публикации: 12-07-2022

Экс-форвард «Зенита» присоединился к «Рубину». Как сообщает «Спорт-Экспресс», Артем Дзюба продолжает поиски нового клуба. С казанской командой он будет тренироваться для поддержания формы.



Соглашение 33-летнего игроком с «Зенитом» истекло в июне. Стороны не согласовали продление сотрудничества, в результате чего Дзюба покинул клуб. Петербуржцы предлагали нападающему пролонгировать контракт с 3-кратным снижением зарплаты, на что он ответил отказом.



Ранее СМИ писали, что Дзюба может продолжить карьеру в Турции, где в его услугах были заинтересованы «Фенербахче» и «Галатасарай».



В минувшем сезоне в активе Артема 13 голов и 10 ассистов в 39 играх за «Зенит». Рыночный ценник на него составляет 6 000 000 евро («Transfermarkt»).