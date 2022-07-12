«Барселона» хочет приобрести молодого таланта из «Астон Виллы»

Дата публикации: 12-07-2022

Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте пишет, что «Барселона» прорабатывает вариант с покупкой Карни Чуквуэмеки, правами на которого владеет «Астон Вилла». Каталонцы видят в 18-летнем англичанине огромный потенциал.



Чуквуэмека начинал заниматься футболом в клубе «Нортгемптон Таун». В структуру «Астон Виллы» он попал в 2015 году. Весной прошлого года состоялся дебют полузащитника в основе команды из Бирмингема.



Соглашение Чуквуэмеки с «Астон Виллой» истекает летом 2023 года. В минувшем сезоне англичанин провел за бирмингемцев 21 поединок, в которых отметился 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами.



Рыночная стоимость хавбека – 6 млн евро (по версии Transfermarkt.de).