Хамес Родригес может перейти в «Рому»

Дата публикации: 12-07-2022

По информации издания «AS», Хамес Родригес может сменить «Аль-Райян» на «Рому». Колумбиец хочет вновь выступать в европейском чемпионате. Римская команда представляется для него отличным вариантом продолжения карьеры, поскольку ее возглавляет Жозе Моуринью.



Ранее СМИ писали, что в услугах Родригеса заинтересован «Ботафого». Бразильцы готовы выложить за атакующего полузащитника 5 млн евро, запрашиваемые «Аль-Райяном». Основной проблемой в осуществлении трансфера является нежелание самого игрока выступать в Бразилии. При этом переговоры по его переходу в настоящий момент продолжаются.



С «Аль-Райяном» Родригес связан контрактом до июня 2024 года. Рыночная стоимость 31-летнего колумбийца равняется 13 000 000 евро.