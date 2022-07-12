«Челси» близок к соглашению о покупке Кулибали за 40 млн евро

Дата публикации: 12-07-2022

«Челси» близок к подписанию Калиду Кулибали. Информацией поделился ресурс «The Athletic». Лондонцы продолжают переговоры с «Наполи», владеющим контрактом защитника. «Аристократы» предлагают за 31-летнего сенегальца порядка € 40 млн.



Ранее Кулибали отказался от трансфера в «Барселону». Решение футболист мотивировал тем, что планирует завершить карьеру в составе «Наполи».



Днем ранее Кристиано Джунтоли, являющийся спортивным директором неаполитанцев, отметил, что клуб подготовил для центрбека предложение, от которого он вряд ли сможет отказаться.



Кулибали связан контрактом с «партенопейцами» до лета следующего года. Transfermarkt.de оценивает сенегальца в 35 млн евро. В сезоне 21/22 на счету Калиду 34 игры за неаполитанцев (3 гола, 3 ассиста).