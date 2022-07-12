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«Ювентус» проявляет интерес к Пау Торресу

Дата публикации: 12-07-2022

«Ювентус» интересуется Пау Торресом. В лице испанского футболиста туринский клуб видит замену Маттейсу де Лигту, о чем передает «Sky Sport».

По информации источника, боссы «бьянконери» устали от ситуации вокруг де Лигта, который желает продолжить карьеру в «Баварии». «Ювентус» готов продать голландца, но сначала собирается найти ему достойную замену.

Одной из приоритетный целей итальянского топ-клуба является защитник «Вильярреала», которого «Transfermarkt» оценивает в 50 миллионов евро. Кроме того, в список потенциальных новичков «Юве» попали: Калиду Кулибали («Наполи»), Бремер («Торино»), Габриэль Магальяэс («Арсенал») и Бенуа Бадиашилль («Монако»).

В прошлом сезоне Торрес провел 46 матчей во всех турнирах, отметившись 6 забитыми мячами и 1 ассистом.

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