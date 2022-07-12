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«Спартак» подпишет Налдо в случае ухода Кофрие из клуба

Дата публикации: 12-07-2022

«Спартак» может усилиться бразильским защитником. «СЭ» утверждает, что «красно-белые» подпишут Налдо в том случае, если Максимилиано Кофрие уйдет из клуба. Ситуация должна окончательно проясниться до конца недели. Предугадать развитие событий в настоящий момент достаточно тяжело.

Примечательно, что сам Кофрие в начале лета заявлял о готовности продолжить выступление в составе «Спартака».

Налдо известен российским болельщикам по игре за «Краснодар», цвета которого он защищал в сезоне 2016/2017.

Прежним клубом бразильца был «Антальяспор». В минувшем сезоне на счету 33-летнего центрдефа 38 встреч за турецкую команду (5 забитых мячей). Налдо покинул «Антальяспор» в ранге свободного агента в связи с истечением контракта.

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