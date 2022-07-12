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Сульшер отказался возглавить сборную Ирана

Дата публикации: 12-07-2022

Уле-Гуннар Сульшер после расставания с «Манчестер Юнайтед» так и не нашел себе новою работу. С тех пор прошло восемь месяцев.

Так журналист Санти Аума, указывая в качестве источника «Footmercato», утверждает, что норвежский специалист мог вернуться к тренерской деятельности в самое ближайшее время. В его услугах была заинтересована национальная сборная Ирана.

Тем не менее, 49-летний коуч отказался от поступившего предложения, поскольку у него другие планы.

Напомним, Сульшер получил более 8 000 000 евро за досрочный разрыв контракта с «красными дьяволами», которых он возглавлял в период с 2018 по 2021 год.

Помимо английского гранда Уле-Гуннар тренировал «Мольде» и «Кардифф Сити».

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