Сульшер отказался возглавить сборную Ирана

Дата публикации: 12-07-2022

Уле-Гуннар Сульшер после расставания с «Манчестер Юнайтед» так и не нашел себе новою работу. С тех пор прошло восемь месяцев.



Так журналист Санти Аума, указывая в качестве источника «Footmercato», утверждает, что норвежский специалист мог вернуться к тренерской деятельности в самое ближайшее время. В его услугах была заинтересована национальная сборная Ирана.



Тем не менее, 49-летний коуч отказался от поступившего предложения, поскольку у него другие планы.



Напомним, Сульшер получил более 8 000 000 евро за досрочный разрыв контракта с «красными дьяволами», которых он возглавлял в период с 2018 по 2021 год.



Помимо английского гранда Уле-Гуннар тренировал «Мольде» и «Кардифф Сити».