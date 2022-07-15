Неймар передумал уходить из «ПСЖ»

Дата публикации: 15-07-2022

Нападающий «ПСЖ» Неймар, скорее всего, останется игроком парижского клуба в следующем сезоне. Об этом сообщает Goal.com.



По информации источника, 30-летний бразилец не намерен покидать французский клуб этим летом, поскольку хочет полностью сосредоточиться на том, чтобы обеспечить ключевую роль в сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре.



Таким образом, Неймар отложил вопрос со своим трансфером на задний план, несмотря на то, что боссы парижан готовы были не только продать футболиста, но и отпустить в аренду.



Действующий контракт Неймара с «Пари Сен-Жермен» рассчитан на лета 2025 года.



В прошлом сезоне форвард сборной Бразилии провел 28 поединков на клубном уровне, в которых забил 13 голов и отдал 8 результативных пасов.