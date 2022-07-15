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В «Аталанте» опровергли информацию о предложении «Ромы» по Миранчуку

Дата публикации: 15-07-2022

Тони Д'Амико дал комментарии относительно слухов об интересе римской команды к Алексею Миранчуку.

«У нас нет обращений от «Ромы» по Миранчуку», - заявил спортивный директор «Аталанты» в интервью ресурсу «Чемпионат».

Миранчук стал игроком клуба из Бергамо в 2020 году. «Локомотив» получил за своего полузащитника 14,5 млн евро. Однако в Италии Алексею пока не удается проявить себя. В составе «черно-синих» его обычно используют как игрока замены.

В минувшем сезоне на счету Миранчука всего 19 игр (2 забитых мяча, 5 результативных передач). Соглашение 26-летнего россиянина с командой Джан Пьеро Гасперини истекает летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» может обменять Миранчука на Побега Томмазо, выступающего за «Милан».

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