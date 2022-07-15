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«Аякс» хочет заменить Мартинеса защитником «Шахтера»

Дата публикации: 15-07-2022

Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко попал в сферу интересов амстердамского «Аякса».

«Горняки» согласны отпустить своего футболиста в ряды чемпиона Нидерландов за 15 000 000 евро, о чем передает «De Telegraaf».

Возможность трансфера зависит от перехода Лисандро Мартинеса в «Арсенал» или «Манчестер Юнайтед», ведущих активные переговоры с голландцами.

В прошлом сезоне Матвиенко по разу отметился голом и результативной передачей за 14 матчей в составе «Шахтера».

Ранее сообщалось, что на 26-летнего воспитанника «оранжево-черных» претендует «Фейеноорд».

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