«Спортинг» объявил о подписании Тринкана

Дата публикации: 15-07-2022

Франсишку Тринкан продолжит карьеру в «Спортинге». Об этом сообщает сайт лиссабонского клуба.



Вингер арендован «Спортингом» до конца сезона 2022/2023. По данным Transfermarkt.de, за аренду 22-летнего португальца «Барселона», владеющая его контрактом, получит 3 млн евро.



Ранее СМИ писали, что в соглашении между клубами будет прописана опция по обязательному выкупу футболиста за 20 000 000 евро.



«Барселона» приобрела Тринкана в августе 2020 года, заплатив за него 31 млн евро. В начале прошлого сезона Франсишку был арендован «Вулверхэмптоном», за который провел 30 встреч (3 гола, 1 результативный пас).



Рыночный ценник на португальца составляет 20 млн евро (Transfermarkt.de).