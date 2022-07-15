«Динамо» не может договориться с «Гуарани» по трансферу Фернандеса

Дата публикации: 15-07-2022

Переговоры между российским «Динамо» и парагвайским «Гуарани» по Роберто Фернандесу продолжаются. Информацией поделился «Чемпионат», ссылаясь на некий источник из окружения игрока.



«В качестве компенсации за своего защитника «Гуарани» намерен получить 4 млн евро. В «Динамо» готовы предложить меньшую сумму. Дополнительные сложности возникли в связи с тем, что футболист интересен «Атлетико Минейро», «Альмерии», «Бока Хуниорс» и одному бразильскому клубу», - сообщили «Чемпионату».



В чемпионате Парагвая Фернандес впервые сыграл в 2019 году. В минувшем сезоне в его активе 20 встреч за «Гуарани», в которых он отметился 1 голом.



Transfermarkt.de оценивает 22-летнего центрбека в 1,3 млн евро.