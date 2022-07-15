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Президент «Барселоны» подтвердил, что клуб заключит контракт с Дембеле

Дата публикации: 15-07-2022

Жоан Лапорта, являющийся президентом «Барселоны», заявил о скором переподписании контракта с Усманом Дембеле.

«Действительно, мы заключим соглашение с Дембеле на этой неделе», - цитирует Лапорту издание «Mundo Deportivo».

Ожидается, что вингер подпишет с каталонцами 2-летний контракт. Ранее стало известно, что француз, получивший в конце июня статус свободного агента, ради пролонгации сотрудничества с «сине-гранатовыми» пошел на сокращение зарплаты.

Цвета «Барселоны» Дембеле защищает с 2017 года. Его трансфер обошелся клубу в 140 млн евро. В завершившемся сезоне на счету 25-летнего исполнителя 2 забитых мяча и 13 ассистов в 32 встречах.

Рыночная стоимость француза составляет 30 млн евро (источник – «Transfermarkt»).

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