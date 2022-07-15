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Капитан сборной Украины стал игроком клуба из ОАЭ «Аль-Айн»

Дата публикации: 15-07-2022

В пресс-службе «Аль-Айна» сообщили о подписании контракта с Андреем Ярмоленко. Форвард перешел в команду из ОАЭ в ранге свободного агента.

Соглашение с 32-летним вингером будет рассчитано до следующего лета. Примечательно, что возглавляет «Аль-Айн» украинский специалист. С лета 2021 года наставником клуба является Сергей Ребров, ранее работавший с киевским «Динамо».

C 2018 года Ярмоленко защищал цвета «Вест Хэма», куда он перешел из дортмундской «Боруссии» за 20 млн евро. Его соглашение с лондонцами истекло в июне, после чего футболист покинул команду. В сезоне 21/22 Андрей был задействован в 32 поединках (3 забитых мяча, 3 результативные передачи).

Ресурс Transfermarkt.de оценивает украинца в 2 500 000 евро.

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