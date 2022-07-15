«Зенит» продлил контракт с Семаком

Дата публикации: 15-07-2022

«Зенит» пролонгировал трудовые отношения с Сергеем Семаком. Информацию о переподписании контракта клуб опубликовал на своем сайте.



По информации «Спорт-Экспресс», специалист, возглавляющий петербургскую команду с весны 2018 года, заключил соглашение на 3 года.



Семак довольно успешно работает с «Зенитом». В минувшую субботу он выиграл с клубом очередной трофей, разгромив в поединке за Суперкубок страны «Спартак» (4:0). Всего вместе с «Зенитом» Семак завоевал 8 трофеев (4 титула чемпиона РПЛ, 3 Суперкубка и 1 Кубок страны).



Под руководством 46-летнего коуча петербургская команда провела уже 170 встреч. В 100 играх «сине-бело-голубым» удалось добиться побед.



Сезон 2022/2023 «Зенит» откроет выездным матчем с «Химками» 15 июля.