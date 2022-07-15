Кимпембе близок к переходу в «Челси»

Дата публикации: 15-07-2022

Лондонский «Челси» не оставляет попыток усилить состав защитником «ПСЖ» Преснелем Киммпембе. Источник информации – «The Athletic».



Утверждается, что чемпион Франции по-прежнему готов продать одного из лидеров команды, если «Челси» предложит за него достойную сумму. Первое предложение не удовлетворило парижан, но переговоры продолжаются и должны закончиться успешно.



Несмотря на то, что «синие» почти решили вопрос приобретения центрального защитника «Наполи» Калида Кулибали, они хотят подписать еще одного игрока на эту позицию.



В сезоне-2021/22 Лиги 1 Кимпембе сыграл за столичный клуб 30 поединков, в которых сумел стать автором одного забитого мяча.