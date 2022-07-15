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Эмболо согласовал личный контракт с «Монако»

Дата публикации: 15-07-2022

Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Брель Эмболо может продолжить свою карьеру во французской Лиге 1.

По информации «Sky Sports», 25-летний швейцарец уже согласовал детали личного контракта с «Монако». Кроме того, руководство «монегасков» сделало официальное предложение немецкому клубу. Сумма трансфера может составить около 10-12 миллионов евро.

До перехода в «Боруссию» форвард успел поиграть за такие клубы как «Базель» и «Шальке». В минувшем розыгрыше чемпионата Германии Эмболо провел 29 матчей. В них ему удалось отличиться 4 голами и 4 ассистами.

Также в его послужном списке 56 игр (9 забитых мячей / 14 результативных передач) в футболке национальной сборной Швейцарии.

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