Игрок 1xBet выиграл почти 350 тысяч долларов на двух “экспрессах”

Дата публикации: 15-07-2022

Истории успеха бывают разные. На одних сваливается наследство от богатых родственников, другие работают в поте лица десятки лет, пока не становятся богаче, третьи — просто любят спорт и делают ставки на 1xBet. К последней группе относится игрок из Латинской Америки по имени Аксель, который летом 2022-го стал богаче почти на 350 тысяч долларов.

Что ему для этого понадобилось? Смотрите по пунктам.

Шаг первый — зарегистрироваться на 1xBet. Это самое простое, ежедневно справляются тысячи человек по всему миру.

Шаг второй — выбрать события для ставки типа “экспресс”, в которую собралось сразу 9 событий. А затем, спустя всего несколько дней, собрать еще один “экспресс”, уже на 10 событий. Задачи чуть сложнее регистрации, но тоже посильные каждому.

При этом, стоит отметить, что разброс коэффициентов в первом “экспрессе” был не таким большим — от 1,244 до 2,444. То есть тут не было заведомо нереалистичных событий, на которые надеются многие любители нагнать коэффициент побольше. Второй “экспресс” был более дерзким — выигрыш за первый уже позволял, но и там коэффициенты были в диапазоне 1,29 - 2,44.

Шаг третий, самый ответственный — сделать ставки. На первый “экспресс” — на солидную сумму в 1 тысячу долларов, на второй — в 700 долларов.

Вот как выглядели эти “экспрессы”:

Выигрыш по первому экспрессу составил 148 640 долларов, по второму — 194 338,65 долларов. Итого — 342 тысячи 978 долларов и еще немного центов. Болельщики любят говорить “Повезло”, когда сопернику их любимой команды удается что-то необычное. Но вот тут тот случай, когда пора говорить уже не только о везении, хотя куда без него, но и о мастерстве.

Шаг четвертый и самый приятный — получить деньги. С этим Аксель уже также справился.

Стоит отметить, что ставку он делал в веб-версии сайта 1xBet, но точно также игроки могут делать ставки и через приложение надежного букмекера. Пути к выигрышу каждый выбирает для себя сам. И пока счастливчик Аксель готовится тратить честно заработанные деньги — как знать, возможно, следующий победитель уже готовится сделать свою ставку.

Будете ли этим победителем вы? С 1xBet возможно все.