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«Шальке» официально объявил о подписании Крала

Дата публикации: 14-07-2022

«Шальке» усилился Алексом Кралом, права на которого принадлежат «Спартаку». Информация появилась на сайте немецкой команды. Хавбек подписал с клубом соглашение сроком на 1 год. В «Шальке» чех взял себе 30-й номер.

Крал останется связан со «Спартаком» действующим контрактом. Переход в стан «горняков» стал возможен благодаря решению ФИФА, согласно которому легионерам позволили приостанавливать договоры с российскими клубами до лета 2023 года.

Состав «красно-белых» Крал пополнил в 2019 году. За 24-летнего полузащитника москвичи выплатили «Славии» 12 млн евро. В прошлом сезоне чех находился в аренде в «Вест Хэме». Однако вояж в Англию завершился неудачно. В активе футболиста всего 6 игр за лондонцев (без результативных действий).

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