Йовичевич возглавил донецкий «Шахтер»

Дата публикации: 14-07-2022

На сайте «Шахтера» появилась информация о назначении Игора Йовичевича тренером команды. Хорват заключил с донецким клубом 2-летнее соглашение. О финансовых условиях сотрудничества информация отсутствует.



Прежним наставником «горняков» был Роберто Де Дзерби. У руля «Шахтера» 43-летний специалист встал весной прошлого года. Вместе с украинской командой итальянцу удалось выиграть Суперкубок страны. Сотрудничество с «оранжево-черными» он прекратил в июле 2022 года.



У Йовичевича имеется богатый опыт работы в чемпионате Украины. Ранее он тренировал «Карпаты» и «Днепр-1». В УПЛ и Кубке страны в статусе тренера 48-летний хорват провел 92 встречи (37 выигранных матчей, 18 ничьих, 37 поражений). Также Йовичевич работал на родине с «Динамо» (Загреб) и словенским «Целе».