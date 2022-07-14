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«ПСЖ» хочет продлить контракт с Месси до 2024 года

Дата публикации: 14-07-2022

«ПСЖ» планирует пролонгировать соглашение с Лионелем Месси. Срок действия контракта аргентинца с клубом истекает через год. О намерении переподписать соглашение с форвардом до лета 2024 года парижане уже сообщили его агентам. Информацией поделилось издание «Marca».

Сам Месси не будет спешить с ответом. Окончательное решение 35-летний аргентинец примет по завершении ЧМ-2022. Нападающий намерен отталкиваться от того, в каком физическом и психологическом состоянии он будет находиться к этому времени.

В «Пари Сен-Жермен» уверены, что неудачное выступление аргентинца в дебютном сезоне во Франции вызвано проблемами с адаптацией, и в будущем он сможет проявить себя. Помимо этого, для парижан нахождение Лео в составе приносит заметную экономическую и имиджевую выгоду.

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