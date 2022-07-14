Джеко близок к возвращению в АПЛ

Дата публикации: 14-07-2022

Карьера Эдина Джеко может продолжиться в АПЛ. По информации «La Gazzetta dello Sport», центрфорвард «Интера» интересен «Вулверхэмптону» и «Эвертону». Ранее футболист уже выступал в Англии, будучи игроком «Ман Сити».



Миланцы готовы отпустить 36-летнего боснийца, поскольку хотят подписать Пауло Дибалу. Текущее соглашение игрока с «Интером» истекает следующим летом.



Джеко перебрался в миланскую команду в августе прошлого года. За его переход «нерадзурри» заплатили «Роме» 1,5 млн евро. В завершившемся сезоне на счету Эдина 49 встреч (17 забитых мячей, 10 голевых передач).



Рыночный ценник на нападающего составляет 4 млн евро (согласно данным с портала «Transfermarkt»).



За сборную Боснии и Герцеговины Джеко провел 124 встречи (63 гола, 25 результативных пасов).