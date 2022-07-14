Клуб из Саудовской Аравии готов потратить 300 млн евро на Роналду

Дата публикации: 14-07-2022

Ресурс «CNN Portugal» сообщил об интересе команды из Саудовской Аравии к Криштиану Роналду.



На подписание португальца клуб готов потратить 300 000 000 евро. 250 млн евро из данной суммы будет потрачено на зарплату форварда за 2 года. Еще 30 млн евро получит «МЮ», владеющий правами на Роналду. Оставшиеся 20 миллионов пойдут на бонусы агентам игрока.



Однако вероятность того, что нападающий примет предложение, минимальна, поскольку он планирует, по меньшей мере, еще год оставаться в Европе. Его контракт с «красными дьяволами» истекает следующим летом, но уже в текущее трансферное окно Криштиану может сменить команду. 37-летний футболист уверен, что с нынешним составом «Юнайтед» не способен бороться за высокие места, а отсутствие трансферов его разочаровывает.