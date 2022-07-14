Зинченко – главная цель Артеты на оставшуюся часть трансферного окна

Дата публикации: 14-07-2022

«Арсенал» определился с приоритетной трансферной целью.



«Пушкари» надеются подписать Александра Зинченко, который на данном этапе своей карьеры представляет «Манчестер Сити». «Горожане» готовы отпустить украинца при наличии хорошего финансового предложения. Об этом рассказал Девид Орнштейн, представляющий ресурс «The Athletic».



Изначально «Арсенал» рассчитывал усилиться Лисандро Мартинесом из «Аякса», но тот предпочел перейти в «Ман Юнайтед». После этого основной целью лондонцев стал Зинченко.



Ранее сообщалось, что Микель Артета, возглавляющий «Арсенал», готов использовать украинца в центре полузащиты.



В июле «канониры» уже подписали одного из игроков «Сити». Речь о Габриэле Жезусе, за которого заплатили почти 50 млн евро.