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«Ренн» просит 30 млн евро за 17-летнего форварда, которым интересуется «Бавария»

Дата публикации: 17-07-2022

Юный нападающий «Ренна» Матис Тель может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Экрем Конур, французский клуб надеется заработать на продаже своего 17-летнего игрока не менее 30 000 000 евро.

Ранее появлялась информация о серьезном интересе к перспективному французу со стороны мюнхенской «Баварии», готовой заплатить 7 миллионов евро + 10 млн в качестве бонусов. В итоге предложение было отклонено «Ренном».

Всего у Теля 79 сыгранных минут в десяти матчах за первую команду «красно-черных». Что касается сборной Франции U-18, то в ее составе Матис забил 5 голов в шести встречах.

«Transfermarkt» оценивает форварда в € 2 млн.

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