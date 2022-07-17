Ракицкий станет игроком турецкого клуба «Адана Демирспор»

Дата публикации: 17-07-2022

Ресурс «Milliyet» утверждает, что Ярослав Ракицкий подпишет контракт с командой «Адана Демирспор». Стороны уже договорились по условиям сотрудничества.



Украинец присоединится к клубу 21-го июля на первом тренировочном сборе, который пройдет в Италии. В турецкой команде он будет выступать вместе с Марио Балотелли.



В 2019-2022 годах Ракицкий, являющийся воспитанником «Шахтера», защищал цвета «Зенита». В марте он покинул петербургскую команду. Всего в активе украинца 108 поединков за «Зенит» (7 забитых мячей, 11 ассистов). Рыночный ценник на 32-летнего защитника равняется 6 млн евро («Transfermarkt»).



В украинской сборной Ракицкий дебютировал в 2009 году. После перехода в «Зенит» он был исключен из состава команды и больше вызова не получал.