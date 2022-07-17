Деулофеу близок к переходу в «Наполи»

Дата публикации: 17-07-2022

Воспитанник «Барселоны» сменит клуб, но будет продолжать выступать в Италии.



Нападающий «Удинезе» Жерар Деулофеу в ближайшее время станет игроком «Наполи». Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем «твиттере».



По информации источника, клубы согласовали переход 28-летнего испанца, который обойдется «неаполитанцам» в 15 миллионов евро плюс бонусы.



Также отмечается, что соглашение с футболистом будет рассчитано до лета 2026 года, а его оклад составит 2 500 000 евро в год.



В прошлом сезоне Деулофеу был задействован тренерским штабом «Удинезе» в 35 поединках, в которых забил 13 мячей и отдал 5 голевых пасов.