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Деулофеу близок к переходу в «Наполи»

Дата публикации: 17-07-2022

Воспитанник «Барселоны» сменит клуб, но будет продолжать выступать в Италии.

Нападающий «Удинезе» Жерар Деулофеу в ближайшее время станет игроком «Наполи». Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем «твиттере».

По информации источника, клубы согласовали переход 28-летнего испанца, который обойдется «неаполитанцам» в 15 миллионов евро плюс бонусы.

Также отмечается, что соглашение с футболистом будет рассчитано до лета 2026 года, а его оклад составит 2 500 000 евро в год.

В прошлом сезоне Деулофеу был задействован тренерским штабом «Удинезе» в 35 поединках, в которых забил 13 мячей и отдал 5 голевых пасов.

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