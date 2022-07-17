«Тоттенхэм» готов заплатить за трансфер Депая 17 млн евро

Дата публикации: 17-07-2022

По данным Sport.es, в «Тоттенхэме» заинтересованы в услугах Мемфиса Депая.



«Шпоры» продолжают контактировать с окружением форварда и уже направили предложение по сделке «Барселоне», владеющей правами на игрока. «Тоттенхэм» оценивает голландца в 17 000 000 евро. «Сине-гранатовые» хотят получить с продажи Депая 20 млн евро.



Для самого Мемфиса приоритетом является регулярная игровая практика, потому он готов рассмотреть вариант с переходом в другой клуб. При этом особого желания вернуться в АПЛ, где Депай уже выступал за «МЮ», у него нет.



В завершившемся сезоне нападающий провел за каталонцев 37 игр (13 голов, 2 результативных паса). Его соглашение с «Барселоной» рассчитано до лета 2023 года.



Transfermarkt.de оценивает Депая в 35 млн евро.