Сидорчук подписал новый контракт с киевским «Динамо»

Дата публикации: 17-07-2022

Сергей Сидорчук продлил сотрудничество с «Динамо» из Киева, о чем сообщил официальный сайт украинского клуба.



Новый трудовой договор хавбека с «бело-синими» рассчитан до 2025 года.



Сидорчук присоединился к «Динамо» в начале 2013 года. До этого он защищал цвета запорожского «Металлурга».



Вместе с киевлянами 31-летний футболист четыре раза становился чемпионом Украины, столько же раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.



На счету хавбека 183 матча (17 голов) в УПЛ, 31 матч (1 гол) в Кубке Украины, 72 поединка (2 гола) в еврокубках в составе киевлян, а также 37 официальных матчей (3 гола) за национальную сборную Украины.