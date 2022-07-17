Форвард «Бенфики» Сеферович перейдет в «Галатасарай» на правах аренды

Дата публикации: 17-07-2022

Ближайший сезон Харис Сеферович проведет в аренде в «Галатасарае». Информацией в социальной сети поделился Николо Скира.



Сообщается, что в контракте будет предусмотрена возможность выкупа швейцарского бомбардира за 3,5 млн евро. Со стамбульской командой Сеферович заключит соглашение по формуле «1+3».



Сеферович начинал свою карьеру в «Грассхоппере». В «Бенфику» он перебрался в 2017 году в статусе свободного агента. Контракт футболиста с португальской командой истекает в июне 2024 года. В минувшем сезоне на счету 30-летнего нападающего всего 15 встреч (5 забитых мячей, 3 результативные передачи).



Рыночный ценник на Сеферовича, который является действующим игроком сборной Швейцарии, составляет 8 000 000 евро (по версии «Transfermarkt»).