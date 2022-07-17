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Вейналдума предложили «Роме»

Дата публикации: 17-07-2022

«Il Messaggero» сообщает, что Жоржиньо Вейналдум может оказаться в «Роме». Услуги хавбека «ПСЖ» уже предложены римской команде. Сделке может помешать большая зарплата полузащитника, которую ему не готовы платить в «Роме».

Вейналдум перешел в «ПСЖ» прошлым летом. До этого он защищал цвета «Ливерпуля», но не смог согласовать с «мерсисайдцами» пролонгацию сотрудничества и покинул клуб. В прошедшем сезоне в активе 31-летнего хавбека 38 встреч за парижскую команду, в которых он отметился 3 голами и 3 ассистами. Соглашение нидерландского футболиста с «ПСЖ» истекает в июне 2024 года. Примечательно, что ранее французские СМИ окрестили трансфер Вейналдума «провалом года».

Рыночный ценник на полузащитника равняется 18 млн евро (Transfermarkt.de).

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