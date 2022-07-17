«Аякс» подпишет защитника «Рейнджерса»

Дата публикации: 17-07-2022

Крайний защитник шотландского «Рейнджерса» Кэлвин Басси в ближайшее время станет игроком «Аякса». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем «твиттере».



Согласно источнику, стороны уже договорились о трансфере 22-летнего нигерийца, который обойдется голландцам в 22 миллиона евро. Также в соглашение будет включена опция о проценте для «Рейнджерс» с последующей перепродажи футболиста.



Стоит отметить, что Басси является воспитанником «Лестер Сити». В 2020 году он перебрался в Шотландию. В прошлом сезоне Кэлвин поучаствовал в 50 матчах во всех соревнованиях, в которых отдал 6 результативных передач.