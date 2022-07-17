«Ювентус» работает над новой арендой Мораты

Дата публикации: 17-07-2022

Будущее Альваро Мораты остается туманным. Ранее испанец заявил в интервью, что после окончания аренды в «Ювентусе» хочет проявить себя в «Атлетико».



Однако ресурс «TuttoMercatoWeb» утверждает, что туринцы намерены вновь арендовать Морату. Представители итальянской команды уже начали переговоры по центрфорварду с «Атлетико». При этом в новое соглашение будет включено условие обязательного выкупа.



На подписании Мораты настаивает Массимилиано Аллегри, возглавляющий «бьянконери». Сам испанец хочет попасть на ЧМ-2022 в Катаре, потому может согласиться на предложение «Ювентуса».



В минувшем сезоне в активе нападающего 12 голов и 9 результативных пасов в 48 встречах за клуб из Турина. Контракт Мораты с «Атлетико» истекает летом 2024 года.