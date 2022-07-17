«Бавария» нацелилась на двух игроков «Наполи»

Дата публикации: 17-07-2022

«Бавария» в летнее межсезонье рассчитывает усилиться сразу 2 футболистами «Наполи». Информацию разместил ресурс «Il Mattino».



Источник отметил, что мюнхенцы заинтересованы в трансферах Петра Зелиньского и Виктора Осимхена. В качестве компенсации за игроков «Бавария» готова предложить «Наполи» порядка 100 млн евро.



Осимхен связан контрактом с неаполитанцами до июня 2025 года. Ценник на нигерийца равняется 65 млн евро (согласно Transfermarkt.de). В завершившемся сезоне на счету 23-летнего форварда 32 игры за «Наполи» (18 голов, 6 ассистов).



Срок действия соглашения Зелиньского истекает летом 2024 года. Его стоимость составляет 40 млн евро. В минувшем кампании в активе 28-летнего польского хавбека 42 встречи с 8 голами и 5 результативными передачами).