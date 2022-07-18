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«Челси» возобновил переговоры по Кунде. Клуб не смог подписать Аке

Дата публикации: 18-07-2022

Фабрицио Романо сообщил, что «Челси» вернулся к рассмотрению кандидатуры Жюля Кунде. Лондонцы возобновили обсуждение деталей сделки с «Севильей», владеющей правами на защитника. Причиной этого стало неудачное завершение переговоров по трансферу Натана Аке. Инсайдер отметил, что «Ман Сити», за который выступает Аке, отказал «Челси».

Конкурентом «аристократов» в споре за центрбека «Севильи» является «Барселона». Ранее СМИ писали, что «сине-гранатовые» предлагали за француза одного из своих футболистов и 45 млн евро. «Севилья» готова рассмотреть вариант с продажей Кунде за 60-65 млн евро.

В минувшем сезоне на счету 23-летнего игрока 32 встречи в Ла Лиге (2 гола, 1 результативный пас). Его контракт с «нервионцами» истекает в июне 2024 года.

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