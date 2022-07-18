Ибрагимович продлил контракт с «Миланом» на один сезон

Дата публикации: 18-07-2022

Пресс-служба «россонери» объявила о пролонгации сотрудничества со Златаном Ибаргимовичем. Стороны договорились о продлении договора на 1 сезон.



При этом в начале сезона форвард не сможет помочь «Милану». В конце мая швед был прооперирован из-за проблем с коленом. На восстановление у него уйдет порядка 7-8 месяцев.



В октябре Ибрагимовичу исполнится 41 год. Однако нападающий продолжает показывать футбол высочайшего уровня. В завершившемся сезоне он выходил на поле в составе «Милана» в 27 поединках, в которых отметился 8 голами и 3 результативными передачами. Златан помог «россонери» выиграть Серию А впервые за последние 11 лет.



В марте 2021 года Ибрагимович заявил о готовности возобновить выступление за национальную сборную.